Дополнительные баллы к ЕГЭ предложили ввести за волонтерство

Российским вузам предложили начислять абитуриентам дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, если они были волонтерами в сфере культуры. Такую инициативу уже поддержали в Минкультуры.

«Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу. С ней к нам обратилась еще Росмолодежь, сегодня образовательные учреждения самостоятельно принимают такие решения по дополнительным баллам. И мы всем им рекомендовали, безусловно, это сделать», — привело РИА «Новости» слова замминистра культуры России Ольги Яриловой.

Она добавила, что вопрос о критериях зачисления дополнительных баллов обсуждается с Росмолодежью. Кроме того, специалисты держат ситуацию на контроле.

Ранее Минпросвещения и Минобрнауки предложили вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ. Такие очки смогут получить те. кто перед поступлением занимался волонтерской деятельностью в сфере культуры.

Период сдачи ЕГЭ уже стартовал в России. В этом году из-за коронавируса экзамены сдают только те, кто планирует поступить в вуз. Всем остальным школьникам выдали аттестаты по итогам годовых отметок. Результаты по первому экзамену выпускники получат не позднее 17 июля.