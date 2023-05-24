24 мая 2023, 21:51
Дополнительные авиарейсы запустили из Нижнего Новгорода в Ереван
Авиакомпания Red Wings сообщила об увеличении рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван. Теперь самолеты будут летать три раза в неделю. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу нижегородского аэропорта.
Рейсы будут выполнять по вторникам, средам и воскресеньям.
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Полеты в столицу Армении из Нижнего Новгорода также осуществляет авиакомпания «Ширак Авиа». Самолеты летают один раз в неделю по четвергам.
Самолеты
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