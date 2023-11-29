Общество 29 ноября 2023, 11:56 Дополнительные авиарейсы из Пензы в Петербург запустят в новогодние праздники

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Запуск дополнительных авиарейсов из Пензы в Санкт-Петербург запланирован в конце декабря и в новогодние праздники. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».

По словам начальника службы организации перевозок аэропорта Александры Емелиной, три дополнительных рейса запланировано с 28 по 30 декабря. Из Пензы самолеты будут вылетать в 15:10.

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Еще три рейса запустят в новогодние праздники — с 6 по 8 января с вылетом из Пензы в 18:10.