Госдума приняла закон, дающий право оперативно повышать пенсии

Госдума приняла законопроект, который позволяет правительству проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховым пенсиям в течение 2022 года, говорится на сайте ведомства.

Также в документе говорится, что правительство в 2022 году вправе принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии.

Как пояснила газета «Ведомости», сейчас законом предусмотрена индексация страховых пенсий раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошлый год. Социальные пенсии индексируются каждый год с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума за минувший год.

Издание пишет, что изменения позволят правительству проиндексировать пенсии дополнительно. К примеру, в случае, если инфляция окажется выше официального прогноза. Кроме того, правительство сможет регулировать размер доплат отдельным постановлением, что не требует рассмотрения в Госдуме.

«Этот правительственный законопроект охватывает все виды пенсий, кроме военных. То есть всех получателей страховых пенсий, государственных и социальных — тех, которые выплачивает Пенсионный фонд России», — пояснила доцент базовой кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, пока в документе нет точных цифр, насколько и когда повысятся пенсии. Однако само решение о дополнительной индексации всех видов гражданских пенсий вызывает положительный отклик, указала эксперт.