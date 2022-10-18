Дополнительную финансовую поддержку окажут медикам из Приморья | 360°

Общество 18 октября 2022, 14:27 Дополнительную финансовую поддержку окажут медикам из Приморья

Читать 360tv в

Власти Приморского края выделили из регионального бюджета 335,7 миллиона рублей для поддержки медицинских работников. Об этом сообщило издание vostokmedia.com.

Меры поддержки касаются и молодых специалистов. Им ежемесячно доплачивают к зарплате по 10 тысяч рублей. Тем, кто работает в районах Крайнего Севера, добавляют еще по 10 тысяч рублей каждый месяц.

Реклама

Издание сообщает, что 277 медицинских работников получат допвыплаты за наставничество и выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях.

Реклама