Дополнительное заседание Совета Госдумы состоится 9 августа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет дополнительное заседание парламентского совета 9 августа. На нем рассмотрят законопроекты, которые внесли в период работы депутатов в регионах.

Как пишет сайт нижней палаты парламента, это дополнительное заседание станет вторым в этом году. Первое состоялось 30 июня.

В сентябре в России пройдут выборы в Государственную думу. Они продлятся три дня из-за сложной эпидемической ситуации. Избиратели получат возможность проголосовать онлайн.

В четверг, 5 августа, Центризбирком закончил прием документов на регистрацию федеральных списков кандидатов на парламентские выборы. Бумаги предоставили 15 партий. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова призвала дать бой недобросовестным кандидатам, которые в преддверии выборов используют нечестную технологию двойников и меняют свои имена и фамилии, чтобы запутать избирателей. По ее словам, в комиссии обязаны регистрировать таких обманщиков, если у них в порядке документы.