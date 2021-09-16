Дополнительное финансирование выделят Якутии на борьбу с лесными пожарами

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Якутии дополнительного финансирования на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт кабмина.

В регион направят 359,6 миллиона рублей. Уточняется, что резервный фонд правительства является источником финансирования. Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал о снятии в республике режима чрезвычайной ситуации, который ввели из-за лесных пожаров.