«Дополнительная гарантия». В Госдуме объяснили важность появления минимальной зарплаты в час

Установление в России минимальной зарплаты в час даст дополнительную гарантию трудящимся гражданам. МРОТ необходимо повышать, но не все россияне работают полный рабочий день. Нововведение защитит работающих по краткосрочным трудовым договорам. Об этом в беседе с «360» заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«МРОТ нужно повышать, сохранять МРОТ как величину, которая гарантирует минимальный доход гражданина, который работает полный восьмичасовой рабочий день пять дней в неделю. При этом, если вводится такое понятие, как минимальная стоимость [трудового] часа, это должно быть дополнительной гарантией для наших граждан. <…> Вопрос не о переходе на почасовую оплату труда повсеместно. <…> Подобный подход будет стимулировать и рост МРОТ», — поделился своим мнением Нилов.

Ранее стало известно, что вопрос о минимальной зарплате в час включили в перечень предложений к проекту соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.

Партия ЛДПР в июне 2020 года направила в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда. Депутаты тогда предложили установить сумму в размере 150 рублей. Сейчас ее рассчитывают из показателя МРОТ.