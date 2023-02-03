Общество 03 февраля 2023, 15:26 Дополненные «Белую», «Красную» и «Черную» книги презентовали на Всемирном клубе петербуржцев

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Пятое по счету издание — «Белая», «Красная» и «Черная» книги — вышло накануне при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ в Петербурге. Презентация сборника прошла на заседании Всемирного клуба петербуржцев под руководством президента Михаила Пиотровского, написал «Петербургский дневник».

В «Черную книгу» традиционно петербуржцы заносят городские объекты, не соответствующие духу и традициям города, а в «Белую книгу» — достижения. В «Красная книгу» пишутся предостережения о возможной утрате того или иного здания.

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В новую версию сборника вошли объекты, оцененные участниками круглого стола с архитектурно-градостроительной точки зрения.

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Проект существует с 2005 года. Его инициатором стал бывший главный художник Петербурга Иван Уралов.