Доплаты до 40 тысяч рублей ждут свердловских врачей, работающих с коронавирусом

На своей странице в сети Instagram он написал, что сложнее всего во время пандемии коронавируса приходится медикам. Они спасают других, рискуя своей жизнью. Губернатор уже подписал указ о выделении грантов за особые условия труда, эти деньги будут ежемесячной прибавкой к зарплате.

Доктора, работающие с коронавирусом, получат по 40 тысяч рублей, средний и младший медперсонал — по 20 и 10 тысяч рублей.

Врачей скорой помощи ждет поддержка в размере 20 тысяч рублей, среднему медперсоналу выплатят по 15 тысяч рублей, другим сотрудникам скорых — по пять тысяч рублей.