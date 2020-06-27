Доплаты безработным с детьми предложили сохранить на постоянной основе

Доплаты на детей при безработице нужно увеличить с трех до пяти тысяч рублей и сохранить эти выплаты на постоянной основе. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он направил письмо со своим предложением на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Копия письма оказалась в распоряжении RT.

Федоров отметил, что меры поддержки семей с детьми, в которых родители потеряли работу во время пандемии, могли бы стать хорошим подспорьем и после победы над коронавирусом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранить подобную доплату к пособию по безработице на постоянной основе, а также возможность увеличения размера детской доплаты с трех тысяч до пяти тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в письме депутата в адрес главы Кабмина.

В мае Федоров направил письмо министру финансов России Антону Силуанову, в котором предложил распространить ипотеку под 6,5% на вторичный рынок жилья. Депутат считает, в некоторых регионах России мало новостроек, поэтому людям нужно позволить покупать по льготной ипотеке и вторичку.