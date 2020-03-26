Доплату за лечение пациентов с коронавирусом получат медики в Башкирии
Глава Башкортостана Радий Хабиров установил стимулирующую выплату сотрудникам медицинских учреждений. Такое решение приняли из-за их работы с пациентами, зараженными коронавирусом, сообщил сайт ToDay News Ufa.
Наиболее высокую доплату назначили лаборантам, которые изучают анализы.
Врачи-инфекционисты и лаборанты с высшим неспециальным образованием получат дополнительные 25 тысяч рублей, медсестры — 15 тысяч, а санитарки — 5 тысяч.
Предполагается, что за работу на территориях с особыми климатическими условиями установят коэффициент.