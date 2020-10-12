Родителям школьников предложили доплачивать за каникулы из-за COVID-19

Если ребенок до 14 лет уходит на внеплановые каникулы из-за коронавируса, одному из родителей нужно давать пособие по временной нетрудоспособности. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от ЛДПР.

Парламентарии направили в правительство инициативу об изменении федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Документ предлагают дополнить пунктом о введении «дополнительных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», сообщил в Telegram глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По мысли авторов инициативы, пособие нужно платить на весь период карантинных каникул. В пояснительной записке говорится, что родители «вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности» во время внезапных каникул. А договориться об уходе в отпуск не всегда удается.

Московских школьников с 5 по 18 октября отправили по домам из-за резкого роста случаев коронавируса в столице. В России зафиксировали рекордный показатель с начала эпидемии — 13,6 тысячи за сутки.