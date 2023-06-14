Общество 14 июня 2023, 20:23 Доноры Петербурга сдали 65 тысяч литров крови в 2022 году и установили рекорд

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В 2022 году петербуржцы установили рекорд по сдаче крови, пополнив банк на 65 тысяч литров. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Всего Северная столица насчитывает порядка 50 тысяч постоянных доноров. Кроме того, к сдаче активно подключились крупные компании и корпорации.

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«В 2022 году заготовлены рекордные 65 тысяч литров крови. Город на 100 процентов удовлетворил потребности в донорстве. И среди них много молодой крови», — рассказал общественный деятель в сфере здравоохранения Станислав Давыдов.

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