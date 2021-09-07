Доноров плазмы после ревакцинации «Спутником Лайт» начали принимать в Москве

В Москве в отделениях переливания крови начали принимать плазму доноров, ревакцинированных «Спутником Лайт». Их плазма будет применяться для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации „Спутником Лайт“. Ранее ее заготавливали только от доноров после перенесенного заболевания или вакцинации препаратом „Спутник V“», — процитировал ее слова сайт мэра Москвы.

Стать донором иммунной плазмы можно в течение шести месяцев после прививки. Ревакцинация «Спутником Лайт» рекомендована через полгода после первой прививки. Если ревакцинация прошла препаратом «Спутник V», то донором можно стать спустя 30 дней после получения второго компонента.

По данным исследования, проведенного в российской столице, введение плазмы пациентам с ковидом от доноров, имеющих антитела, позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. Кроме того, плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр нейтрализующих вирус антител, чем плазма от переболевших.

Несколько дней назад власти Бахрейна разрешили использование российского препарата «Спутник Лайт» для повторной вакцинации от коронавируса.