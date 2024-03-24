Общество 24 марта 2024, 13:03 Доноров крови в Москве обеспечат едой и напитками Волонтеры начали раздавать еду и напитки донорам крови в Москве Дептранс Москвы / Telegram-канал

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Волонтеры начали раздачу напитков и еды донорам крови в Москве, у пунктов сбора крови дежурят автобусы столичного департамента транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

«Мы вновь дежурим у донорских центров. Автобусы находятся около шести медицинских учреждений. Пришедшие помочь пострадавшим получат бутылку воды в салоне и смогут отдохнуть, а также согреться горячим чаем и перекусить. Волонтеры раздают напитки и воду», — заявили в пресс-службе.

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Всего департамент задействовал 26 автобусов, их количество в случае необходимости увеличат. Также доноров бесплатно отвезут в центр, куда пришло меньше людей.

Вечером в пятницу на территории Crocus City Hall произошел теракт, погибли 133 человека и пострадали 154.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области донорами для пострадавших при теракте стали порядка пяти тысяч человек.