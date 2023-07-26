Общество 26 июля 2023, 13:54 Донором при суррогатном материнстве предложили сделать только одного из супругов Дума: в РФ могут разрешить быть донором при суррогатном материнстве только одному супругу Pxhere

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный внес на рассмотрение палаты законопроект, который позволит быть донором при суррогатном материнстве только одному из супругов. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Изменения могут внести в статью № 55 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». При наличии медицинского заключения о невозможности использования донорских половых клеток обоих партнеров, можно будет использовать половую клетку только одного.

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Депутат отметил, что это поможет решить ряд проблем. Ведь многие пары сталкивались с тем, когда донорские клетки одного из них нельзя было использовать. Но сейчас закон позволяет использовать при суррогатном материнстве материал только обоих родителей.

Ранее Госдума окончательно приняла закон о повышении призывного возраста. На срочную военную службу будут призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Повышать нижнюю возрастную планку до 21 года депутаты отказались.