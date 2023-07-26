26 июля 2023, 13:54
Донором при суррогатном материнстве предложили сделать только одного из супругов
Дума: в РФ могут разрешить быть донором при суррогатном материнстве только одному супругу
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный внес на рассмотрение палаты законопроект, который позволит быть донором при суррогатном материнстве только одному из супругов. Документ опубликовали в думской электронной базе.
Изменения могут внести в статью № 55 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». При наличии медицинского заключения о невозможности использования донорских половых клеток обоих партнеров, можно будет использовать половую клетку только одного.
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Депутат отметил, что это поможет решить ряд проблем. Ведь многие пары сталкивались с тем, когда донорские клетки одного из них нельзя было использовать. Но сейчас закон позволяет использовать при суррогатном материнстве материал только обоих родителей.
Ранее Госдума окончательно приняла закон о повышении призывного возраста. На срочную военную службу будут призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Повышать нижнюю возрастную планку до 21 года депутаты отказались.
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