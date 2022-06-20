Россиянам рассказали, какие льготы положены донорам крови

Стать донором крови и помочь спасти чью-то жизнь может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к этой процедуре, а его вес больше 50 килограммов. «Парламентская газета» рассказала, какие льготы положены донорам крови в России.

Перед сдачей крови человек может сам решить, хочет он сдавать кровь бесплатно или за деньги. Если донор сдает кровь бесплатно в свой рабочий день, ему положен дополнительный день отдыха. Для восстановления сил положено дополнительное питание, но в большинстве медицинских организаций его заменяют сбалансированным сухим пайком или денежной компенсацией — она составляет 5% от МРОТ в регионе. Эта выплата должна покрыть транспортные расходы донора и усиленное питание в день процедуры.

Если кровь сдают платно, размер вознаграждения зависит от региона. Например, в Москве донор получает 1977 рублей, а за плазму — 3706 рублей.

Люди, совершившие бесплатно более 40 донаций крови или 60 донаций плазмы, получают нагрудный знак «Почетный донор России». Им положена ежегодная выплата около 15 тысяч рублей.