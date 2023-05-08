Общество 08 мая 2023, 23:09 Донецку вернут название Сталино в дни памятных дат о Великой Отечественной войне Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о переименовании Донецка в Сталино на три дня в году РИА «Новости»

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Донецк три дня в году будет именоваться как Сталино. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Так город будет называться в памятные даты: 9 мая в День Победы, 22 июня в день начала Великой Отечественной войны и 8 сентября в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, сообщил РИА ФАН.

«Установить в качестве символа города Донецка наименование „город Сталино“, используемое наряду с наименованием „город Донецк“ при проведении республиканских и городских мероприятий», — сказано в документе.

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Такое решение, как следует из указа, принято в целях сохранения исторической памяти.

Жители Донецка принесли к закладному камню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года охапки красных гвоздик. На камне высечена надпись «Не забудем! Не простим!». Рядом лежат алые цветы. Также в этот день акция «Одесса. Помним» прошла и в Москве у здания украинского посольства. Порядка тысячи активистов пришли к зданию с плакатами, чтобы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.