Донецкий металлургический завод удалось возродить

Главред «Ридуса» Андрей Гулютин посетил Донецкий металлургический завод и ознакомился с производственным процессом градообразующего предприятия.

По данным издания, завод оказался в руках миллиардера Рината Ахметова после начала войны в Донбассе. Затем он перешел к украинскому олигарху Сергею Курченко. Отмечается, что многие обвиняли его чуть ли не преднамеренном развале завода. Позднее местному предпринимателю Игорю Андрееву удалось возродить предприятие при активном содействии главы ДНР Дениса Пушилина.

Министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак заверил, что на сегодняшний день все долги перед сотрудниками завода погашены. Они регулярно получают зарплату. Общий фонд составляет порядка 70 миллионов рублей.

«Запуск любых предприятий — это, конечно же, расширение налогооблагаемой базы, это, в первую очередь, социальная стабильность наших граждан. Мы видим сегодня стабильный рост у предприятия в направлениях производства и заработной платы», — добавил министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов.