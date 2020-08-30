Донбассу предрекли трагедию, как в Чернобыле

Первый премьер-министр независимой Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о надвигающийся катастрофе. Речь идет о ситуации с шахтными водами в Донбассе.

Витольд Фокин в интервью изданию «Страна.ua» объяснил, почему Донбасс ждет экологическая катастрофа. Политик считает, что в город почти разрушен и инфраструктуры там нет. В частности, многие затопленные шахты стоят заброшенными.

Премьер-министр уверен, что если не заняться проблемой прямо сейчас, то масштаб катастрофы будет гораздо больше, чем после чернобыльской аварии в 1986 году: «Нужно немедленно организовывать работы по их очистке, иначе вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет Крым обратно. Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал планы Зеленского и сообщил, что эта тема уже давно не предмет обсуждений. При этом политик добавил, что заявления украинского лидера — попытка отвлечь народ от настоящих проблем.