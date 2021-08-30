Донбасский журналист оценил кинокартину «Солнецепек»

Корреспондент «Донецкого агентства новостей» прокомментировал фильм Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепек», действие которого происходит на стыке войны и мира в Луганске 2014 года. Журналиста процитировало РИА ФАН.

Журналист отметил реалистичность многих сцен в фильме и хорошо прописанного афганца-антагониста: развитие персонажа, его внутренние устои и мотивы.

«На войне тема милосердия встает особенно остро. Человек в белом халате обеими сторонами конфликта воспринимается как предпоследняя инстанция на пути в небытие. Но, к сожалению, в 2014-м это продолжалось недолго», — заметил участник тех событий.

Он напомнил, что в июне боевики одного из националистических отрядов захватили медицинский автомобиль Добровольческого медотряда ДНР. Врача, волонтера-медика и водителя взяли в плен, а затем обменяли на украинских силовиков. Сам реанимобиль националисты сожгли.