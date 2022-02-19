Попова заявила о необходимости тестировать беженцев из Донбасса на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что беженцев из Донбасса необходимо тестировать на коронавирус. Делать это необходимо в пунктах временного размещения в Ростовской области.

По данным РИА «Новости», она отметила, что делать это сразу на границе невозможно. Попова добавила, что в ближайшее время в регион доставят необходимое количество тестов.

Ранее в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Голубев объяснил это эвакуацией в регион беженцев. Врио главы МЧС Александр Чуприян поддержал его решение. Власти региона обратились к отельерам с просьбой помочь в размещении эвакуированных. Председатель правления ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина рассказала, что еще никак не решен вопрос с финансированием региона для оказания им помощи.

Все пограничные пункты пропуска Ростовской области сейчас работают только на въезд.