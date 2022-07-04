Донбассу нужна помощь в экономическом восстановлении. Если эти территории войдут в состав России, они не станут обузой для бюджета страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что этот регион всегда был богатым и самодостаточным, поэтому РФ нужно поддержать его и снова сделать таким.

«Некоторые наши обыватели говорят — вот, обуза нам, мы будем за счет нашего бюджета строить там дороги, мосты, у нас самих этого нет. Это неправильно. Мы сейчас должны помочь нашему русскому человеку, который там живет, и это воздастся сторицей», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС.

Он напомнил, что для восстановления освобожденных территорий Украины был создан штаб, который возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он курирует и вопрос привлечения инвесторов в ДНР и ЛНР.

«Донбасс — самодостаточный регион. Он всегда был донором и богатым регионом», — подчеркнул депутат.

По его мнению, когда эти территории будут восстановлены, люди, которые уехали оттуда в Россию, захотят вернуться, и у Донбасса есть экономическое будущее.