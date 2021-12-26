США во многом готовы пойти навстречу России относительно выдвинутых ею требований по гарантиям безопасности. Об этом в беседе с «360» рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его мнению, в администрации США есть нечеткий, но определенный круг людей, которые ориентированы на поиск компромисса с Россией, чтобы не доводить все до обострения. К ним Марков отнес директора ЦРУ Билла Бернса и президента США Джо Байдена.

Они хотели бы выйти на какой-то компромисс с Россией, но есть и другие группы, которые ориентированы на конфликт. Плюс российские требования достаточно жесткие, поэтому определить итоги встречи невозможно Сергей Марков директор Института политических исследований.

Ранее о том, что заседание Совета России — НАТО может состояться 12 января 2022 года, сообщило Anadolu. Источники агентства заявили, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг принял решение провести встречу именно в эту дату.

Марков в заметил, что, скорее всего, саммит именно в таком формате не состоится. Вероятно, речь может идти о встрече на уровне глав министерств иностранных дел. Не исключено, что по итогам могут быть приняты те или иные документы.

«Думаю, они готовы почти на уступки о прекращении обстрелов Донбасса, то есть выполнении Минских соглашений, прекращении строительства базы США и Великобритании на территории Украины. Это главное, на что они обратят внимание», — заключил он.