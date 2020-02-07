Домов с газом в Подмосковье станет больше. Как попасть в очередь?

В Подмосковье продолжают подключать дома к газу. Теперь для заявки хватит всего 30 человек. Жители могут не ждать, а сами попросить включить их дом в программу газификации.

«Программа губернатора работает уже достаточно давно. Ежегодно мы подключаем 50-80 населенных пунктов, то есть возможность подключиться к газу получают более 10 тысяч человек ежегодно», — рассказал «360» генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По его словам, Подмосковье набрало хорошие темпы и по уровню газификации уже занимает ведущее место среди других регионов страны. Но от жителей все еще поступает много обращений с просьбой подключить им газ.

«В основном это обращения от малочисленных населенных пунктов, потому что до сегодняшнего дня в программу газификации могли войти населенные пункты, где проживают более 100 человек», — отметил Баранов.

Сейчас предложили снизить этот уровень до 30 человек. По оценкам «Мособлгаза», в программу смогут войти еще 700 территорий. Кроме того, есть еще большой запрос на догазификацию. То есть газ смогут получить те населенные пункты, в которых появились новые улицы или микрорайоны.

«Если на этих улицах, микрорайонах проживает более 30 человек, то они тоже могут войти в программу газификации», — сказал гендиректор «Мособлгаза».

«Администрации, населенные пункты должны обратиться в Министерство энергетики Московской области и заявить территорию (это населенный пункт, улица или микрорайон) для включения в программу. „Мособлгаз“ по каждой территории проедет, сформирует схему газоснабжения, посчитает, сколько это будет стоить по конкретной территории», — пояснил Баранов.

Потом данные передадут в Минэнерго, которое уже определит, какие заявки будут в первой очереди, а какие — во второй. Всю работу рассчитывают провести за четыре-пять месяцев и полностью закончить списки до конца года.

«Сами жители могут стать инициаторами включения территорий в программу газификации. Для этого либо через администрацию нужно обратиться, либо напрямую в Министерство энергетики, либо к нам — в „Мособлгаз“», — заключил он.