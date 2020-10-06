«Домой возвращаться не хотят». Глава уфимского пансионата для пожилых показал, что происходит за его дверями

Вокруг уфимского пансионата для пожилых «Моя семья» разгорелся скандал — сотрудников заподозрили в истязаниях пожилых постояльцев. Хозяин заведения Александр Васильев предположил, почему к «Моей семье» возникли претензии. Для сотрудников правоохранительных органов и журналистов он провел по пансионату экскурсию.

Васильев подчеркнул, что всех постояльцев пансионата уже опросили. Пожилых людей, по его словам, все полностью устраивает. «Домой они возвращаться не хотят», — сказал предприниматель.

Директор «Моей семьи» заметил, что репутацию могли попытаться испортить конкуренты. Причем никого конкретного предприниматель называть не стал.

«Кто-то мелкий и новенький решил освободить себе дорогу. В плане коммерции мы представляем для них реальную угрозу. В их понимании мы забираем их клиентов», — подчеркнул Васильев.

Призыв о проверке пансионата ранее разместили в соцсетях. Девушка, которая работала в «Моей семье» сиделкой, и ее подруга рассказали, что «пожилые люди спят на голых кроватях без подушек и одеял». С ними якобы плохо обращаются и плохо кормят. Ситуацией заинтересовались башкирские следователи. В пансионате опубликованные фото и видео назвали постановкой «обозленного человека».