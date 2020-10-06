«Домой возвращаться не хотят». Глава уфимского пансионата для пожилых показал, что происходит за его дверями
Васильев подчеркнул, что всех постояльцев пансионата уже опросили. Пожилых людей, по его словам, все полностью устраивает. «Домой они возвращаться не хотят», — сказал предприниматель.
Директор «Моей семьи» заметил, что репутацию могли попытаться испортить конкуренты. Причем никого конкретного предприниматель называть не стал.
«Кто-то мелкий и новенький решил освободить себе дорогу. В плане коммерции мы представляем для них реальную угрозу. В их понимании мы забираем их клиентов», — подчеркнул Васильев.
Призыв о проверке пансионата ранее разместили в соцсетях. Девушка, которая работала в «Моей семье» сиделкой, и ее подруга рассказали, что «пожилые люди спят на голых кроватях без подушек и одеял». С ними якобы плохо обращаются и плохо кормят. Ситуацией заинтересовались башкирские следователи. В пансионате опубликованные фото и видео назвали постановкой «обозленного человека».