Воспитанник свердловского детсада пришел домой с синяками. Видео

В Свердловской области воспитанник детского сада вернулся домой с синяками на руках. Мальчик рассказал родителям, что во время тихого часа ему досталось от воспитательницы. Семья написала заявление в полицию, проводится проверка.

Непонятные отметины у маленького жителя Березовского заметили вечером 3 марта после возвращения из садика. Мальчик уверял, что его схватила воспитательница: женщина подошла во время тихого часа, потому что он не спал, и пригрозила отвести в «холодную комнату». Так в дошкольном заведении называют помещение перед запасным выходом.

«На одной руке были отпечатки четырех взрослых пальцев. На этой — большой синяк. Даже еще след остался. Мы мазали мазями, уже сошло», — рассказал «360» отчим ребенка Алексей.

Родители обратились в травмпункт, чтобы зафиксировать синяки, побывали в органах профилактики по делам несовершеннолетних и на следующий день поехали на судебную экспертизу. Ее результаты пока не готовы.

Ребенок в детский сад пока не ходит. По словам отчима, у семилетнего мальчика появился страх. Семья намерена добиться отстранения воспитателя от работы. Ситуация осложняется еще и тем, что мама детсадовца работает в этом же учреждении — в другом его филиале. Женщина боится, что на нее будут оказывать давление. Ее уже отчитала заведующая — за поднятый шум.

В переписке с мамой воспитательница переложила вину на драчливого ребенка, с которым у пострадавшего мальчика якобы произошел конфликт. Свою причастность к случившемуся женщина отрицает.

Начальник управления образования Березовского городского округа Наталья Иванова заявила, что «ни в каких конфликтах ранее замешан воспитатель не был».

«Мы рассматриваем воспитателя с точки зрения образовательной деятельности, рассматриваем административную команду методистов, старших воспитателей, с точки зрения организации методической работы», — прокомментировала она внутреннюю проверку в отношении сотрудника с почти восьмилетним стажем. Иванова пообещала не допустить «каких-то нападок со стороны педагогического коллектива в отношении» матери ребенка.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и полиции. Исполняющий обязанности прокурора Березовского Наиль Нурмухаметов пояснил, что процессуальная проверка проводится подразделением по делам несовершеннолетних.

«Участвуют и психологии, <…> производится опрос несовершеннолетних, которые были свидетелями данного происшествия», — сказал он.

На контроль происходящее взял и детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Морков. Он заметил, что в прошлом году в регионе было пять подобных случаев, четырех воспитателей уволили.

«Прикасаться к ребенку педагогам не запрещено, но при этом они не должны превышать полномочий. <…> Есть определенные рамки, которые нужно соблюдать. Тем же взглядом можно унизить и причинить боль человеку. В этом случае и возникает грань, которая называется профессионализмом», — сказал уполномоченный по правам ребенка.