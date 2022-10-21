Домой по разным причинам уже вернулись 10 тысяч мобилизованных | 360°

Общество 21 октября 2022, 11:31 Домой по разным причинам уже вернулись 10 тысяч мобилизованных Глава комитета ГД по обороне Картаполов: 10 тысяч мобилизованных вернулись домой Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Около 10 тысяч мобилизованных граждан России по различным причинам были возвращены домой. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передал ТАСС.

«На сегодня вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам», — сказал он на встрече с волонтерами «Единой России» в Санкт-Петербурге.

Реклама

Таким образом Картаполов ответил на вопрос журналистов об ошибочно мобилизованных.

Реклама

Ранее он сообщил, что власти довели до военкоматов решение об отсрочке от частичной мобилизации для отцов с тремя и более детьми. Сообщается, что Генштаб получает тысячи обращений о необходимости расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку.

Также в Государственной думе предложили завести для мобилизованных дополнительные банковские карты для перевода довольствия членам семьи. Также было озвучено предложение заморозить мобилизованным начисление транспортного налога на время службы.