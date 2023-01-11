Общество 11 января 2023, 20:36 Домой из украинского плена вернулись еще 14 военных ДНР Омбудсмен ДНР Морозова: еще 14 военных республики вернулись домой из украинского плена РИА «Новости»

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Еще 14 бойцов Донецкой Народной Республики вернулись домой из украинского плена. Об этом в среду, 11 января, сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова в Telegram-канале.

«Домой возвращаются еще 14 защитников Республики, освобожденных из украинского плена», — сказала она.

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По словам омбудсмена, это военнопленные оказались участниками этапа обмена бойцов между Россией и Украиной, который прошел перед Новым годом — 31 декабря 2022 года. В этой группе оказались как мобилизованные, так и добровольцы. Морозова восхитилась мужеством российских защитников. Она подчеркнула, что издевательства в плену для некоторых бойцов не прошли бесследно.

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«Освобожденные нуждаются в комплексной медицинской и психологической помощи. Предстоит реабилитация», — высказалась омбудсмен.

Военные не падают духом и думают о том, как приблизить победу, добавила Морозова.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова 31 декабря сообщала, что из украинского плена вернулся 41 боец республики. По возвращении домой им предоставили медицинскую и психологическую помощь.