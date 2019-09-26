Домохозяйкам в России предложили начислять зарплату и стаж

На сайте РОИ появилась петиция, которая предлагает узаконить и приравнять профессию «домохозяйка» к остальным. Предлагается заносить запись в трудовую книжку и исчислять трудовой стаж. Оплату установить по прожиточному минимуму, и дополнительно делать выплаты на каждого ребенка в семье, младше 14 лет. В Госдуме с пониманием отнеслись к предложению, но отметили, что пока реализовать его вряд ли получится.

«Что касается введения такого понятия, как „домохозяйка“, то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Таких случаев немало: когда мама продолжает работать, а отец находится в отпуске по уходу за ребенком. То есть надо говорить о гендерном равенстве», — оценил предложение глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова привело агентство «Москва».

Впрочем, по словам парламентария, государство пока не готово принять подобную инициативу и ее реализовать. Проще построить побольше дошкольных учреждений, чтобы женщины могли полноценно работать.

«Звучит это предложение достаточно привлекательно, но реализовать это вряд ли получится», — добавил Нилов.

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Зато запросто получилось бы реализовать другую инициативу, заявил член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Депутат предложил вернуть в законодательство наказание за тунеядство.

«Куча домохозяек не вылетают из-за границы, с отдыха. Профессии не может быть — „домохозяйка“. Статус такой — может быть», — заявил парламентарий, добавив, что очень не хватает в законодательстве наказания для бездельников.

На тунеядцев ранее ополчился однопартиец Вострецова, единоросс Гасан Набиев. Он заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в пенсиях в восемь тысяч рублей, так как во время своей молодости они были тунеядцами и алкашами. В партии позже заметили, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления.