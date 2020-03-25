Домогаров попрощался с МХАТ им. Горького. Получилось скандально
Все началось с того, что на своей странице в Facebook артист опубликовал следующее сообщение: «Всех юристов по театру прошу со мной связаться. Несправедливость во МХАТ имени Горького».
После этого портал Starhit взял комментарий у Домогарова. Он рассказал, что прекратил общение с руководством театра и с его финансовым директором. Актер потребовал извинений, но подчеркнул, что больше в МХАТ работать все равно не будет. Однако в чем причина конфликта, не уточнил.
«Я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации», — заявил он.
Домогаров — приглашенный актер МХАТ имени Горького. Там он играет в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Его партнерша — актриса и супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.
Портал отметил, что еще 9–10 марта артисты с аншлагом отыграли спектакли. Следующие должны были пройти в середине апреля.
В пресс-службе МХАТ имени Горького сказали, что никакого конфликта нет и что Домогаров не говорил им о прекращении сотрудничества.
В январе 2020 года режиссер Римас Туминас объявил, что не хочет видеть Александра Домогарова в своей постановки «Генри и Эллен». Туминас остался не доволен поведением артиста и лишил его главной роли в спектакле.