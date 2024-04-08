Общество 08 апреля 2024, 09:36 Домогаров может завершить карьеру из-за серьезного недуга Актеру Домогарову диагностировали спондилоартроз, он может завершить карьеру РИА «Новости»

Читать 360tv в

У известного актера Александра Домогарова выявили спондилоартроз, который может стать причиной завершения карьеры артиста. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, околосуставные мышцы, костные ткани и хрящи. Болезнь сопровождается онемением конечностей и острой болью.

Реклама

Кроме того, у артиста обнаружили грыжу на позвоночном диске размером шесть миллиметров, остеохондроз и спондилез. С такими заболеваниями Домогарову стало труднее работать, последним его большим мероприятием стал творческий вечер в июле 2023 года. При этом артист по-прежнему выступает в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской армии.

Теперь актеру предстоит длительное лечение с уколами, таблетками, физиотерапией и гимнастикой.

Домогарову 60 лет. В феврале он признался, что получает пенсию в 24 тысячи рублей в месяц.