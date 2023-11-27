Общество 27 ноября 2023, 12:12 «Домклик»: полный ремонт квартиры обойдется в среднем в 800 тысяч рублей

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Специалисты сервисов «Домклик» и «Ремонт со СберУслугами» выяснили, сколько будет стоить полное обновление квартиры. Об этом сообщил сайт Lenta.ru.

Черновые работы обойдутся россиянам примерно в 470 тысяч рублей, предчистовые — в 90 тысяч рублей. На весь ремонт, включающий чистовую отделку, потребуется порядка 800 тысяч рублей.

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Согласно данным исследования, 48% опрошенных планируют обновить жилье с использованием личных накоплений. Лишь 14% респондентов намерены взять кредит на эти цели.