Домашняя птица массово гибла в новосибирских подворьях

В Новосибирской области вспышка неизвестной болезни стала причиной массовой гибели домашних кур и гусей. Местные власти факт падежа птицы подтвердили, а в региональном управлении ветеринарии ситуацию, наоборот, отрицают.

Куры и гуси в частных подворьях начали гибнуть в июле. До ноября инфекция не отступала, рассказали РИА ФАН местные жители. Болезнь напоминала птичий грипп, но официальную причину смерти птиц так и не установили.

Мертвую птицу сжигали в печках, закапывали в землю или просто вывозили за огороды, в лучшем случае складируя в мешки. Окрестности поселений были усыпаны перьями, а падаль рвали на части собаки и кошки.

В местной администрации в управлении ветеринарии Убинского района подтвердили гибель домашних пернатых.

«Говорят, это была инфекция. Наблюдалась гибель птицы — куры, гуси, а по какой причине, мне неизвестно», — пояснил глава местной администрации Алексей Гребенщиков.

В управлении ветеринарии Новосибирской области заявили, что на территории региона, в том числе в Убинском районе, случаев массовой гибели птиц не регистрировали. Область в ведомстве назвали благополучной по птичьему гриппу благодаря вакцинации домашней птицы в личных подворьях.