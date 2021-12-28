Домашний тиран обвинил жену в угрозах убийством из-за ее желания развестись

В Москве мужчина заявил на свою жену в полицию и добился возбуждения против нее уголовного дела, представ в образе жертвы домашнего насилия. Перед этим он два года тиранил супругу.

Пара познакомилась в Париже, сообщил Telegram-канал Mash. Во французской столице девушка училась и параллельно работала. Вместе с избранником в итоге перебралась в Москву, вышла за него за муж и стала матерью двух девочек.

В 2019 году супруг начал проявлять характер: запрещал звать домой гостей, сам выбирал своей второй половине и дочерям одежду и прически. Не разрешал называть девочкам жену своей мамой.

Не вытерпев, девушка предложила мужу временно пожить отдельно. Сначала он согласился, а через месяц выкрал из детского сада старшую дочь. Супруга тирана обратилась в суд и получила решение, по которому обе девочки должны жить с ней.

Тогда мужчина выставил себя жертвой домашнего насилия и обратился в полицию. По его словам, жена избивала его и угрожала убить. Правоохранители завели на нее уголовное дело.

«Он всегда был успешным — в учебе, в карьере. И, наверное, наш развод — первый провал в его жизни», — попыталась хоть как-то объяснить поведение супруга девушка.