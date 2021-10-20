Домашний режим в Москве коснется 2,5 млн человек

В Москве на «домашний режим» из-за ситуации с коронавирусом уйдут 2,5 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, написала газета «Известия».

Домашний режим коснется 1,9 миллиона пожилых людей и еще 600 тысяч москвичей моложе 60 лет с хроническими болезнями, рассказала вице-мэр. Переболевших и вакцинированных это не затронет.

Ракова отметила, что в Москве проживает около трех миллионов пенсионеров. Из них треть сделали прививку от коронавируса, а 135 тысяч за последние полгода уже переболели ковидом.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне ввел новые ограничения. Теперь москвичи старше 60 лет и горожане с хроническими болезнями должны будут соблюдать домашний режим. Также градоначальник обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку. Ограничения будут действовать с 25 октября до 25 февраля, передавал RT.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. А для регионов со сложной эпидемической обстановкой Голикова предложила ввести нерабочие дни уже с 23 октября, писала «Газета.ru».