Домашний режим для пенсионеров из Москвы оценили в Госдуме

«Это совершенно правильная мера. В обстоятельствах такой угрозы предупреждение, как никогда, является эффективным. Мы должны создать условия для пожилых граждан, чтобы в этот трудный период повышенного риска люди находились дома. Именно поэтому сейчас по стране будет активизировано волонтерское движение. Общероссийский народный фронт уже приступает к этому», — подчеркнул Говорин.

По его словам, пожилым людям помогут купить лекарства, продукты и разобраться с проблемами ЖКХ «по звонку». Ответственность на себя берут волонтеры.

«Это очень важно. Пожилые люди имеют риск более тяжелого заболевания и осложнений. Мера абсолютно адекватная и, естественно, согласована с экспертами, инфекционистами и эпидемиологами», — добавил Говорин.