Домашний кот спас хозяев от медведя в Якутии. Видео

Черный кот Васька не подпустил медведя к своим хозяевам, которые устроили пикник в лесу в Якутии. Он отважно встал между диким зверем и людьми, выгнув спину. Пушистый герой попал на видео.

Ролик сняли хозяева кота. Ваську просили успокоиться и кричали, что «им не надо так много мяса». Медведь пытался прогнать домашнее животное — он резко подскочил к нему и фыркнул, но кот не сдвинулся с места.

Васька стоял до конца, пока медведь не ушел в лес. Хозяин пообещал своему питомцу угощение за храбрость.

В начале апреля в Сети разошлось видео, на котором котенок вступил в неравный бой с семью собаками в Пермском крае и выжил. Он хотел погреться на тротуаре, но внезапно появившиеся собаки загнали его под припаркованную во дворе машину. Там было небезопасно, поэтому котенок перебежал на скамейку и начал отбиваться.

Потом один из жильцов дома, около которого все произошло, стал что-то бросать в собак — и они убежали.