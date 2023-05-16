Общество 16 мая 2023, 18:54 Домашний кот прокатился по Нижнему Новгороду на общественном транспорте

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В Нижнем Новгороде заметили рыжего кота, который самостоятельно путешествует по городу. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Кот Тоша разгуливает в ошейнике с прикрепленной биркой, на которой указан номер телефона хозяев. Он любит забираться в общественный транспорт и ездить на нем. Местные уже знают необычного пассажира.

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Но хозяева просят не пускать Тошу в автобусы и звонить им, если любознательный кот ушел далеко от дома с улицы Афанасьева или от остановки «Больница № 40».

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