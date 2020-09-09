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    09 сентября 2020, 14:03

    Домашних северных оленей прочипировали в Красноярске

    Анастасия Кременчугская

    Чипирование домашних северных оленей продолжается в Красноярском крае. Об этом сообщил ОТР.

    Очередной учет поголовья оленей прошел на Таймыре. Электронная бирка содержит основную информацию о каждом олене. Она крепится на ухо животного.

    Бирка является аналогом электронного паспорта, подтверждающего соответствие техрегламенту. В ближайшие годы на учет планируется поставить все поголовье домашних северных оленей региона. Их общая численность — до 120 тысяч голов.

    Новости SMI.FM