Домашних северных оленей прочипировали в Красноярске

Очередной учет поголовья оленей прошел на Таймыре. Электронная бирка содержит основную информацию о каждом олене. Она крепится на ухо животного.

Бирка является аналогом электронного паспорта, подтверждающего соответствие техрегламенту. В ближайшие годы на учет планируется поставить все поголовье домашних северных оленей региона. Их общая численность — до 120 тысяч голов.