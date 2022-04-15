«Омикрон» оказался способен заражать домашних кошек и собак

Штамм коронавируса «омикрон» часто проникает в организм домашних кошек и собак от их зараженных хозяев. К такому выводу пришли испанские ветеринары. При этом, по их данным, «омикрон» все же уступает в заразности и силе действия своим предшественникам.

Результаты исследования специалисты опубликовали в статье в электронной библиотеке bioRxiv. Они подчеркнули, что итоги работы в очередной раз показали необходимость наблюдений за распространением ковида среди животных, написал ТАСС.

Научный сотрудник Мадридского университета Сандра Барросо-Аревало, которая руководила исследованием, отметила, что «омикрон» заметно отличается от предыдущих вариаций SARS-CoV-2. По мнению экспертов, появление большого числа мутаций в геноме штамма ухудшило способность коронавируса проникать в клетки домашних животных.

В рамках исследования специалисты при помощи ПЦР-тестов и систем геномного секвенирования изучили образцы мокроты у 30 кошек, 50 собак и одного кролика, владельцы которых заболели ковидом в промежутке между серединой декабря 2021 года и концом марта 2022 года.

Выяснилось, что следы частиц «омикрон» были в организме примерно 10% питомцев, в том числе семи кошек и одной собаки. Их хозяева сообщили, что животные вели себя обычным образом, не проявляли признаков плохого самочувствия. Ветеринары сделали вывод, что болезнь у питомцев протекала в легкой форме.

Несмотря на это, Барросо-Аревало и ее коллеги предупредили, что несмотря на ослабление, «омикрон» не утратил способность передаваться от человека к животным. А это может может способствовать появлению новых штаммов коронавируса.