Учителя должны задавать меньше домашнего задания, заявила депутат

Аршинова также добавила, что в ближайшее время этот вопрос обсудят в «Единой России» с Министерством просвещения.

Белгородский губернатор посмотрел стендап и предложил отменить домашние задания в школах Подробнее

По этой проблеме Алена Аршинова поддержала губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который предложил делать все домашние задания в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня.

«К сожалению, школьники нередко перегружены учебными заданиями, которые зачастую вынуждены выполнять под контролем и при непосредственном участии родителей», — сказала Аршинова.

Она добавила, что основное обучение должно проходить в стенах школы, в учебное время, а объем домашней работы должен быть даже меньше учебного процесса в школе, чтобы дети могли сделать ее без родителей.