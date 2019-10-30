  • Учителя должны задавать меньше домашнего задания, заявила депутат

    30 октября 2019, 23:48

    Александра Каширина

    Домашее задание следует уменьшить как можно больше, а основную нагрузку перенести на учебные часы в школе, заявила координатор партийного проекта ЕР «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Учителя должны задавать меньше домашнего задания, заявила депутат

    Аршинова также добавила, что в ближайшее время этот вопрос обсудят в «Единой России» с Министерством просвещения.

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    По этой проблеме Алена Аршинова поддержала губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который предложил делать все домашние задания в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня.

    «К сожалению, школьники нередко перегружены учебными заданиями, которые зачастую вынуждены выполнять под контролем и при непосредственном участии родителей», — сказала Аршинова.

    Она добавила, что основное обучение должно проходить в стенах школы, в учебное время, а объем домашней работы должен быть даже меньше учебного процесса в школе, чтобы дети могли сделать ее без родителей.