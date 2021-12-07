Дома заболевших ковидом отметят на картах
В Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной Роспотребнадзора создадут эпидемический атлас по ковиду
Электронный эпидемический атлас создадут в России. Над проектом работают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора.
Проект призван оптимизировать надзор за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов, сообщила газета «Известия». Предполагается, что атлас станет систематизированным собранием карт, которые будут отражать инфекционную заболеваемость. Каждая карта будет соответствовать определенной нозологии, разрабатывается и карта по заболеваемости ковидом.
Предоставление информации с максимальной детализацией вплоть до улицы и дома пациента является отличительной особенностью разрабатываемого прототипа атласа.
Работы по картографическому отображению ситуации с разными инфекциям, среди которых и заболеваемость ковидом, есть уже сегодня. Большая часть проектов дает представление о средних показателях по региону, то есть число заболевших, умерших или выздоровевших людей по городу, региону, стране, рассказал заведующий лабораторией ГИС-технологий и биоинформатики Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора Геннадий Побединский.
По его словам, используются только официальные данные, поэтому можно отобразить на картах этого атласа каждый зарегистрированный случай заболевания по адресу, указанному в медицинских документах.
Такая детализация карты позволяет оценивать ситуацию в конкретной местности, а также изучать активные очаги и проводить необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, основанные на оперативном анализе.
Доступ к атласу будет у любого пользователя Сети по ссылке на сайте Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора.
Накануне стало известно, что уровень заболеваемости COVID-19 увеличился в Красноярском крае. Об этом заявил глава местного Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.