Дома заболевших ковидом отметят на картах

Электронный эпидемический атлас создадут в России. Над проектом работают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора.

Проект призван оптимизировать надзор за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов, сообщила газета «Известия». Предполагается, что атлас станет систематизированным собранием карт, которые будут отражать инфекционную заболеваемость. Каждая карта будет соответствовать определенной нозологии, разрабатывается и карта по заболеваемости ковидом.

Предоставление информации с максимальной детализацией вплоть до улицы и дома пациента является отличительной особенностью разрабатываемого прототипа атласа.

Работы по картографическому отображению ситуации с разными инфекциям, среди которых и заболеваемость ковидом, есть уже сегодня. Большая часть проектов дает представление о средних показателях по региону, то есть число заболевших, умерших или выздоровевших людей по городу, региону, стране, рассказал заведующий лабораторией ГИС-технологий и биоинформатики Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора Геннадий Побединский.

По его словам, используются только официальные данные, поэтому можно отобразить на картах этого атласа каждый зарегистрированный случай заболевания по адресу, указанному в медицинских документах.

Такая детализация карты позволяет оценивать ситуацию в конкретной местности, а также изучать активные очаги и проводить необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, основанные на оперативном анализе.

Доступ к атласу будет у любого пользователя Сети по ссылке на сайте Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора.

Накануне стало известно, что уровень заболеваемости COVID-19 увеличился в Красноярском крае. Об этом заявил глава местного Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.