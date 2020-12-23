В МЧС предложили лицензировать дома престарелых

Обязательное официальное лицензирование предоставления социальных услуг предлагают ввести в частных домах престарелых. С такой инициативой выступило МЧС РФ.

«МЧС России подготовлены соответствующие предложения […] о внесении изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста», — сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Предложения были подготовлены в адрес Министерства труда и социальной защиты России, добавляется в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что также предлагается повысить меры ответственности предпринимателей за невыполнение надлежащих требований, поскольку это может создать угрозу жизни и здоровью пожилых граждан и инвалидов.

Частный дом престарелых сгорел в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино. В пожаре погибли 11 человек. По версии следствия, в сгоревшем доме отсутствовала система противопожарной безопасности и эвакуационный выход. Кроме того, эксперты обнаружили нарушения при эксплуатации обогревательных электроприборов.

МЧС России за 2020 год провело 500 проверок соблюдения требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов. В результате сотрудники выявили 1,4 тысячи нарушений и привлекли к ответственности почти 200 должностных и юридических лиц.