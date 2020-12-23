В МЧС предложили лицензировать дома престарелых
«МЧС России подготовлены соответствующие предложения […] о внесении изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста», — сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.
Предложения были подготовлены в адрес Министерства труда и социальной защиты России, добавляется в сообщении.
В пресс-службе МЧС отметили, что также предлагается повысить меры ответственности предпринимателей за невыполнение надлежащих требований, поскольку это может создать угрозу жизни и здоровью пожилых граждан и инвалидов.
Частный дом престарелых сгорел в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино. В пожаре погибли 11 человек. По версии следствия, в сгоревшем доме отсутствовала система противопожарной безопасности и эвакуационный выход. Кроме того, эксперты обнаружили нарушения при эксплуатации обогревательных электроприборов.
МЧС России за 2020 год провело 500 проверок соблюдения требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов. В результате сотрудники выявили 1,4 тысячи нарушений и привлекли к ответственности почти 200 должностных и юридических лиц.