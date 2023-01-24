Общество 24 января 2023, 11:48 Дома престарелых в России предложили лицензировать

Читать 360tv в

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб разработала законопроект, согласно которому дома престарелых в России должны будут получать лицензию для ведения деятельности. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутат уже отправила документ на утверждение в Правительство. Согласно ее планам, лицензии для домов престарелых могут ввести уже с 1 января 2025 года.

Реклама

«Сейчас без лицензии нельзя открыть школу, поликлинику, телеканал, частное детективное агентство, цирк или зоопарк, а дом престарелых — пожалуйста. Пансионатам надо лицензировать лишь медицинские услуги, если они их оказывают. Но делают это далеко не все — они часто настаивают, что предлагают только уход, хотя на деле проводят медицинские манипуляции. Были прецеденты, когда уколы делали уборщицы», — рассказала Светлана Бессараб.

Реклама

По ее словам, сейчас многие недобросовестные предприниматели маскируют деятельность домов престарелых под аренду. Будто бы сами пожилые снимают койко-место и нанимают персонал. И в итоге их неконтролируемая деятельность приводит к трагедиям. В частности, только с 2005 года в подобных заведения произошло 19 пожаров, в которых погибли и пострадали люди. Именно поэтому требуется введение лицензии не только на оказание медицинских услуг, но и на сам уход за пожилыми. Если же ее не будет, то деятельность необходимо будет прекратить.