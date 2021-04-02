Дома-памятники предложили восстанавливать за счет государства

Затраты на реставрацию многоквартирного дома со статусом исторического памятника должны нести государство и жильцы, посчитали в парламенте. Законопроект, распределяющий ответственность за сохранность таких зданий между владельцами квартир и местными властями, планируют внести в Госдуму, сообщила «Парламентская газета».

«Поскольку государство признало жилые дома памятниками, оно должно участвовать в реставрации таких зданий», — заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская добавила, что сегодня компании-подрядчики «шарахаются от исторических домов, как черт от ладана».

По этой причине ремонтные работы постоянно откладываются. При этом лепнина XIX века на потолке или ажурных перилах в подъезде портится под гнетом времени.

Законопроект предлагает разделить ответственность по сохранению дома-памятника между жильцами и государством. Владельцы квартир каждый месяц платят за капремонт. Сумму, не хватающую для ремонта элементов культурного наследия, должно компенсировать государство.

В Санкт-Петербурге насчитывается 3900 жилых домов со статусом памятник культуры, в Москве таких — около 700. Встречаются они и в других городах: Саратове, Вологде, Рязани, Самаре.

Международный день памятников и исторических мест ежегодно отмечается 18 апреля.