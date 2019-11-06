«Дома нашли записку». Экс-супруга Цеповяза попыталась свести счеты с жизнью

Наталья Стришняя, бывшая супруга осужденного члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза, впала в кому. Судебное заседание с ее участием было перенесено. Адвокат женщины Мурад Мусаев подтвердил, что его подзащитная пыталась уйти из жизни.

«Это предположение, основанное на том, что дети дома нашли записку. В ней она говорит, что не может под таким давлением дальше жить и называет имена. Сейчас она в реанимации, в районной больнице в Кущевской», — рассказал «360» Мусаев. Записка передана в распоряжение защитника.

Решение о переносе заседания ранее принял суд. В пресс-службе суда рассказали, что это пришлось сделать из-за того, что Стришняя не может явиться на заседание из-за плохого самочувствия.

Экс-супруга Цеповяза впала в кому перед судом Подробнее

«Фигурантка дела впала в кому, назначенное на среду судебное заседание предварительно отложено до 14 ноября», — подтвердили в суде.

Стришнюю подозревают в причастности в вымогательстве у местного предпринимателя огромной суммы. Следствие считает, что женщина потребовала от бизнесмена 70 миллионов рублей. Это произошло в 2010 году.