Россиянам разрешили регистрировать браки дома и в больнице

Министерство юстиции России разрешило гражданам регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

Чтобы можно было зарегистрировать брак дома или в больнице, нужно объяснить причины такого решения. Указать их необходимо еще при подаче заявления. В документе не говорится о том, какие именно обстоятельства считаются основанием. Но если их не найдут, сотрудник ЗАГСа должен об этом сообщить и выдать паре письменный отказ.

«Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака», — подчеркивается в приказе.

Однако юристы отмечают, что перечень обстоятельств исходит из статьи 11 Семейного кодекса. Основанием для регистрации брака дома или в больнице может быть беременность, роды, угроза жизни кого-то из новобрачных. Но это не исчерпывающий перечень. Многие обстоятельства, которые не позволяют перенести мероприятие, тоже могут оказаться особыми. Об этом рассказала Член Ассоциации юристов России Ольга Митева в интервью «Российской газете».

Ранее в России разрешили ставить в паспорт штамп о браке и детях только по желанию. Это касается и информации о ранее выданных паспортах, ИНН, группе крови и некоторых других фактах.