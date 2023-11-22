Общество 22 ноября 2023, 09:17 Дома и хоккейный центр построят в Москве на месте бывшей промзоны Собянин: современное жилье и хоккейный центр построят на месте бывшей промзоны Сайт мэра и правительства Москвы

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Комплексную реорганизацию местности бывшей промзоны Грайвороново запланировали в Нижегородском районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, практически заброшенный и минимально используемый участок района модернизируют и сделают комфортным пространством для горожан. Так, на территории площадью 3,57 гектара планируют возвести современные дома и хоккейный центр.

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«Мы уже одобрили и реализуем 50 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 692 га. В результате создадим свыше 136 тысяч рабочих мест», — подчеркнул градоначальник.

Накануне Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве. Около 200 крупных заведений, предназначенных для активных занятий, построили в Москве за 13 лет. Помимо сооружений для массовых посещений, обустроили тысячи спортивных зон рядом с жилыми домами.